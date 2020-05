Lucro do Santander cai 13%

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

O resultado do Santander em Portugal caiu 13,4% para 118,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. No período homólogo, o banco tinha lucrado 137,3 milhões de euros.

O banco esclarece que estes resultados "evidenciaram já um ligeiro impacto associado à pandemia da Covid-19" mas assegura que "a liquidez e solvabilidade mantiveram-se robustas", sublinhando "um novo crescimento da base de clientes", com "os depósitos e o crédito a evoluírem favoravelmente".

O Santander recebeu pedidos de moratórias de 80 mil clientes em empréstimos que no total valem 9 mil milhões de euros. Os pedidos representam 23% de todo o crédito a particulares e 40% do crédito a empresas.

A instituição antevê que a pandemia provoque um aumento de crédito de cobrança difícil, e registou 30 milhões de euros para fazer face a esse impacto.

Em atualização