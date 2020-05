Lucro dos CTT abranda 0,4% para 3,7 milhões no primeiro trimestre

O Banco CTT apresentou lucros de 19,4 milhões

O lucro dos CTT abrandou 0,4% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2019, para 3,7 milhões de euros, anunciaram esta quarta-feira os Correios de Portugal, com o resultado EBITDA impactado pela pandemia.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referem que os rendimentos operacionais cresceram 1,7%, no período em análise, para 179,9 milhões de euros, "apesar do impacto da pandemia de covid-19, que se fez sentir na segunda metade do mês de março".

Este crescimento "foi impulsionado pelo Banco CTT, pelos Serviços Financeiros & Retalho e ainda pelo Expresso & Encomendas, que compensaram o decréscimo verificado no Correio & Outros", adianta a empresa liderada por João Bento.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 3,7% para 20,2 milhões de euros, "fortemente impactado pelo efeito da covid-19 em março, que inverteu o comportamento deste resultado, que se encontrava a crescer a ritmo muito elevado (mais 49,7%) nos primeiros dois meses de 2020".

A área de negócio de Correio "foi muito afetada na segunda metade do mês de março, registando uma queda de 8,3% no primeiro trimestre de 2020, para 109,5 milhões de euros", referem os Correios.

Também a área de negócio de Expresso & Encomendas "se ressentiu, sobretudo em Espanha, tendo sido lançadas várias iniciativas em Portugal no sentido de ajudar as empresas a comercializar os seus produtos. Estas iniciativas e o forte empenho em capturar tráfego associado ao 'e-commerce' [comércio eletrónico], foram muito bem-sucedidas", acrescentam.

Os rendimentos operacionais de Expresso & Encomendas atingiram 37,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, mais 1,6% do que no período homólogo de 2019.

"Os rendimentos em Portugal situaram-se em 24,4 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, mais 6,5% do que no período homólogo de 2019", enquando que "os rendimentos em Espanha situaram-se em 12,1 milhões de euros (...), uma queda de 9,0%", apontam.

Apesar do bom desempenho nos dois primeiros meses do ano, "a área de negócio de Serviços Financeiros & Retalho sofreu o maior impacto com a pandemia covid-19, observando uma redução significativa nas subscrições dos títulos da dívida pública, fruto da dependência do canal de retalho que sofreu uma diminuição na procura em resultado das restrições aos movimentos de pessoas e aos horários de funcionamento das lojas CTT na sequência do decreto do estado de emergência", verificando-se "um progresso assinalável já no final de abril".

No que respeita às perspetivas para 2020, os CTT referem que em abril "houve sinais positivos de estabilização em algumas áreas, apesar de o correio e os serviços financeiros continuarem sob grande pressão".

Os impactos da pandemia de covid-19 "nos objetivos dos rendimentos de rendimentos e ganhos para o exercício de 2020 não podem ser quantificados de forma precisa e fiável. Os CTT farão uma atualização do 'guidance' logo que possível", concluem.

Os CTT detêm a concessão do serviço universal postal, a qual termina no final deste ano.