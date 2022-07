Lucro dos CTT cai 15% para 14,5 milhões de euros no primeiro semestre

© Amin Chaar / Global Imagens

Por Lusa 27 Julho, 2022 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os CTT registaram 14,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 15,3% em comparação com a primeira metade de 2021, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

"Os CTT obtiveram no primeiro semestre de 2022 um resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo de 14,5 milhões de euros, 2,6 milhões de euros abaixo do obtido no primeiro semestre de 2021", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste período, o investimento ascendeu a 12 milhões de euros, mais 2% do que no período homólogo.

Entre janeiro e junho, os rendimentos operacionais progrediram 8,2% para 446,4 milhões de euros, mais 33,6 milhões de euros do que no primeiro semestre de 2021.