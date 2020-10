Lucros agregados dos bancos caíram 77% no 1.º semestre

© Photo by Markus Spiske on Unsplash

Os lucros agregados dos bancos caíram 77% no primeiro semestre para 255 milhões de euros, face ao mesmo período de 2019, sobretudo devido ao reforço de imparidades, segundo a informação divulgada esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Bancos (APB).

"Neste período, foram já visíveis os impactos da pandemia Covid-19 sobre o setor, nomeadamente ao nível da rentabilidade. Nos primeiros seis meses do ano, os resultados líquidos dos bancos caíram 77% face ao período homólogo, uma descida maioritariamente explicada pela necessidade de reforçar a constituição de imparidades", de acordo com a associação que agrupa os principais bancos que operam em Portugal.

Ainda segundo a Síntese de Indicadores do Setor Bancário, entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, o produto bancário caiu 4,5% para 4.669 milhões de euros, com a margem financeira a ceder 3,3% para 3.082 milhões de euros e as comissões líquidas 5,7% para 1.381 milhões de euros.