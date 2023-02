Lucros da Brisa Concessão Rodoviária sobem 20% para 220 milhões de euros em 2022

© Pedro Correia/Global Imagens

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) registou lucros de 220,2 milhões de euros em 2022, um crescimento de 20,2% face a 2021, beneficiado pelo levantamento das restrições de mobilidade devido à pandemia de Covid-19, anunciou a concessionária.

Assim, o Tráfego Médio Diário (TMD) em 2022 da concessionária foi de 21.359 veículos/dia, "atingindo níveis idênticos aos registados antes da pandemia da Covid-19 (21.373 veículos/dia)", destacou a empresa.

Em comparação com o ano anterior "o tráfego aumentou 15,1%, impactado pelo baixo volume de tráfego registado no início de 2021 como resultado das várias restrições à mobilidade que se encontravam em vigor na altura", indicou.

De acordo com a BCR ao longo do segundo semestre do ano passado, "verificaram-se volumes de tráfego acima de 2019, com destaque para os meses de verão", sendo que "a variação do tráfego orgânico foi de 14,2%".

A concessionária disse ainda que "todas as autoestradas da concessão registaram aumentos da procura em comparação com 2021", com uma "evolução mais favorável dos veículos ligeiros face aos pesados".

No mesmo comunicado, a BCR deu conta de que o investimento (Capex) na rede concessionada "totalizou no final do ano 64,2 milhões de euros, representando um aumento de 39,2% face ao período homólogo e estando maioritariamente afeto a obras de reposição de pavimentos e alargamentos".

De acordo com a informação divulgada pela empresa, o "aumento do investimento reflete, por um lado, o reforço do investimento na manutenção e melhoria da infraestrutura e, por outro lado, o impacto da inflação no custo das empreitadas".

No ano passado, os proveitos operacionais da empresa totalizaram 671,4 milhões de euros, "o que representa um acréscimo de 16,1% face ao período homólogo", sendo que "as receitas de portagem atingiram os 639,8 milhões de euros (+16,5%) face ao mesmo período do ano anterior".

Por sua vez, "as receitas relacionadas com as áreas de serviço atingiram os 25 milhões de euros", um crescimento de 6,2% em termos homólogos.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) no final do 2022 foi de 531,8 milhões de euros "o que representa um acréscimo de 19,0% face ao mesmo período do ano anterior", indicou a BCR.

Os custos operacionais da empresa, "excluindo amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões, atingiram os 139,6 milhões de euros em 2022, representando um acréscimo de 6,2% face ao mesmo período do ano anterior".

Em dezembro de 2022 a dívida bruta da BCR atingia 1.587 milhões de euros "tendo sido reembolsados durante o ano 39 milhões de euros referentes ao empréstimo do Banco Europeu de Investimento e 120 milhões de euros referentes a um empréstimo obrigacionista", destacou.