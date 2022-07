Lucros da CGD sobem 65% para 486 milhões de euros no 1.º semestre

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 29 Julho, 2022 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros consolidados de 486 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida de 65%% face aos 294 milhões de euros registados em igual período do ano passado, divulgou esta sexta-feira o banco.

"Esta evolução reflete um menor custo do risco de crédito no período após a fase mais aguda da pandemia Covid-19 e a venda de alguns ativos 'não core' [não estratégicos], bem como o contributo da atividade internacional para o resultado líquido do Grupo, no valor de 109 milhões de euros, cerca de 22% do total, um crescimento de 77% face ao primeiro semestre de 2021", refere o grupo na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho deste ano, o desempenho comercial suportou o volume de negócios, que cresceu 2%, um aumento de 3,2 mil milhões de euros face ao final de 2021.