Lucros da Galp quase duplicam para 881 milhões de euros em 2022

Por TSF com Lusa 13 Fevereiro, 2023 • 08:02

A Galp registou, em 2022, lucros de 881 milhões de euros, quase o dobro do que obteve no ano anterior, de acordo com um comunicado hoje publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor compara com os 457 milhões de euros que a Galp tinha registado em 2021.

A petrolífera atingiu um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) no ano passado de 3.849 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 66% em termos homólogos, segundo o comunicado.

O 'capex' (investimento) liquido atingiu os 1.266 milhões de euros, tendo sido "sobretudo aplicado em projetos 'upstream', nomeadamente na manutenção [dos projetos de] Bacalhau, Tupi e Iracema, no Brasil, e com a expansão do portfolio de renováveis, incluindo a aquisição da posição na Titan Solar", destaca a informação.

Na comunicação à CMVM a Galp anunciou ainda que este ano vai desinvestir na produção/exploração de petróleo em Angola. A empresa informa ter assinado um acordo com a Sociedade Petrolífera Angolana para uma venda onde espera receber cerca de 830 milhões de euros destes ativos até junho de 2023.