Lucros da Galp sobem 86% para 608 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 24 Outubro, 2022 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre os resultados do primeiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano da petrolífera, a Galp apontou que "os resultados no terceiro trimestre refletem um forte desempenho operacional em todos os segmentos de negócio, com atividades de 'Upstream' e Industrial a capturar o forte ambiente macro".

De janeiro a setembro, os lucros de 608 milhões de euros representam uma subida de 86% face ao resultado líquido ajustado do mesmo período de 2021.

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, mostram uma subida de 16% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses subiu 73%, para 2,9 mil milhões de euros, enquanto o do terceiro trimestre subiu 29%, face ao mesmo período do ano anterior, para 784 milhões de euros.