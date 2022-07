Lucros da Jerónimo Martins sobem 40% para 261 milhões de euros no 1.º semestre

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

A Jerónimo Martins registou lucros líquidos de 261 milhões de euros no primeiro semestre, um crescimento de 40,3% face ao período homólogo, informou esta terça-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, as vendas da dona do Pingo Doce foram de 11,9 mil milhões de euros, mais 20% do que o registado no primeiro semestre de 2021, adiantou.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo aumentou, entre janeiro e junho, 19,1%, atingindo os 851 milhões de euros.