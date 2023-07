Lucros do BCP aumentam quase sete vezes para 423,2 milhões de euros no 1.º semestre

A margem financeira do grupo cresceu 39,5% para 1.374,4 milhões de euros © Eduardo Tomé (arquivo)

Por Lusa 27 Julho, 2023 • 17:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BCP teve lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre, quase sete vezes os 62,2 milhões de euros registados dos primeiros seis meses de 2022, divulgou esta quinta-feira o banco.

A margem financeira (a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros pagos no crédito) do grupo cresceu 39,5% para 1.374,4 milhões de euros, destacando o banco o crescimento superior a 60% da margem financeira em Portugal para 430,5 milhões de euros.

As comissões ficaram praticamente estáveis em 387 milhões de euros.

Ainda no primeiro semestre, o banco registou encargos com 399,12 milhões de euros (dos quais provisões para perdas de 331,63 milhões de euros) relacionados com os créditos hipotecários em francos suíços na operação na Polónia.