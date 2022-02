Lucros do BCP caem 24,6% para 138,1 milhões de euros em 2021

O resultado inclui ainda custos de 90,7 milhões de euros com a reestruturação em Portugal © Bruno Lisita / Global Imagens

Por Lusa 28 Fevereiro, 2022 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BCP teve lucros de 138,1 milhões de euros em 2021, menos 24,6% do que em 2020, sobretudo devido às provisões para perdas com créditos em francos suíços da operação da Polónia, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com o banco, o resultado do ano passado foi influenciado por encargos de 532,6 milhões de euros devido aos créditos em francos suíços na operação da Polónia. Sem esses encargos, indica, teria tido um lucro de 404,9 milhões de euros.

O resultado inclui ainda, segundo o BCP, custos de 90,7 milhões de euros com a reestruturação em Portugal (no ano passado saíram do BCP centenas de trabalhadores) e 56,2 milhões de euros para contribuições obrigatórias para o setor bancário.

Em 2021, em termos consolidados, o produto bancário subiu 3,4% para 2.334,4 milhões de euros, com a margem financeira a avançar 3,7% para 1.588,6 milhões de euros.