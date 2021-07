Lucros do BCP caem 84% para 12,3 milhões de euros no 1.º semestre

© Bruno Lisita / Global Imagens

O BCP teve lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 84% do que no mesmo período de 2020, divulgou esta segunda-feira o banco.

Segundo a apresentação de resultados, as contas entre janeiro e junho são impactadas pelo reforço de 214,2 milhões de euros nas provisões para perdas relacionadas com créditos em francos suíços concedidos na operação do BCP na Polónia.

Os resultados incluem ainda 87,2 milhões de euros de custos de reestruturação em Portugal. O BCP tem em curso um plano de reestruturação em que poderá reduzir até 1.000 trabalhadores, segundo estruturas sindicais.