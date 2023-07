Lucros dos CTT sobem 79% no 1.º semestre para 26 milhões de euros

Os serviços financeiros e retalho subiram 91,4%, o Expresso e Encomendas 15,2% e o Banco CTT 20,5% © Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 27 Julho, 2023 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os lucros dos CTT subiram 79% no primeiro semestre, face a igual período de 2022, para 26 milhões de euros, anunciaram esta quinta-feira os Correios de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por João Bento refere que os rendimentos operacionais atingiram os 480,4 milhões de euros no semestre, mais 7,6% (34 milhões de euros) em termos homólogos, "refletindo o crescimento de todas as áreas de negócio, exceto do Correio e Outros".

Os serviços financeiros e retalho subiram 91,4%, o Expresso e Encomendas 15,2% e o Banco CTT 20,5%.

O segmento Expresso e Encomendas registou no segundo trimestre "um crescimento a dois dígitos", no tráfego (34,4%) e nos rendimentos (25%), "impulsionado pelo desempenho em Portugal e Espanha, sendo esta última responsável por 59,6% do tráfego e 53,4% dos rendimentos no 2T23 [segundo trimestre de 2023]".

Os CTT adiantam que "a aceleração do crescimento no segundo trimestre implicou o aumento dos rendimentos" no semestre para 141,3 milhões de euros (+15,2% homólogos).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações subiu 58,7% para 80,1 milhões de euros.