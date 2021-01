Mais de 35 milhões de euros. Novos apoios em Lisboa para táxis, empresas e famílias

© André Luís Alves / Global Imagens

A Câmara de Lisboa anunciou esta manhã novas medidas extraordinárias de apoio à economia da capital. São mais de 35 milhões de euros para ajudar as empresas em crise. Trata-se da segunda fase do programa Lisboa Protege e alarga os apoios a empresas e famílias que na primeira fase não estavam incluídas.

Entre as novidades está o alargamento das ajudas às empresas com faturação entre 500 mil e 1 milhão de euros, o apoio a atividades económicas que antes estavam fora do programa como as indústrias criativas e outras indústrias como a panificação por exemplo e ainda o apoio a empresários em nome individual.

Quem preencher os critérios vai poder ter acesso a ajudas a fundo perdido e o presidente da câmara, Fernando Medina, promete que os pagamentos vão ser acelerados.

Outra novidade é um serviço de entregas gratuito para as empresas que estejam fechadas por força da pandemia.

"Uma parceria da Câmara com os CTT que será a disponibilização gratuita, para todas as empresas do comércio que tenham faturação até 1,2 milhões de euros, de um serviço de entregas ao domicílio feitas pelos CTT, a todos os estabelecimentos que estejam encerrados por razões legais", avança o autarca Fernando Medina.

Para as famílias jovens da classe média que vivem em casas da autarquia está prevista a redução das rendas tendo em conta a perda de rendimentos: "Uma medida adicional deste programa é o alargamento às famílias de jovens e da classe média que habitam em habitação do município de Lisboa e que vão poder a partir de agora ver a sua renda reduzida em função da sua quebra potencial de rendimentos."

"Trata-se de aplicar agora aos regimes de renda acessível o mesmo regime que já tínhamos aplicado na restante habitação municipal", acrescenta.

Está também previsto um apoio extraordinário ao setor do táxi: "O apoio que a Câmara disponibilizará é um apoio de 500€ a fundo perdido por profissional, com um limite de dois profissionais por cada táxi matriculado no município de Lisboa.".

Além disso, é criado um fundo para ajudar as famílias que estejam com dificuldades em pagar as contas da água ou do gás por exemplo.

