Mais de 350 lojas com descontos online. Este é o "Dia das Compras na Net"

A iniciativa e organizada pela ACEPI © DR

Por TSF 23 Outubro, 2020 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta sexta-feira é "Dia das Compras na Net". Viagens, roupa e todo o tipo de eletrónica de consumo são alguns dos produtos e serviços que pode encontrar com diversos descontos. A iniciativa, promovida pela Associação da Economia Digital (ACEPI), arrancou às 0h00 desta sexta-feira e prolonga-se durante 24 horas.

O "Dia das Compras na Net" realiza-se anualmente desde 2011, com a participação de centenas de websites e lojas de comércio eletrónico de marcas em Portugal.

Na edição deste ano, a Associação da Economia Digital desafia os portugueses a aproveitarem a oportunidade para anteciparem as compras de Natal. Em declarações à TSF, o presidente da ACEPI, Alexandre Nilo Fonseca, lembra que este ano, não haverá margem para as compras de última hora, nas lojas físicas.

Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI, explica as vantagens deste "Dia das Compras na Net" 00:00 00:00

"É uma antecipação do Natal, é uma boa oportunidade porque mais de 350 lojas vão estar online a oferecer os seus descontos e as melhores promoções", destaca Alexandre Nilo Fonseca, para quem esta pode também ser encarada como uma anteciparão da "Black Friday".

"É preciso pensar que, este ano, nós não vamos ter a disponibilidade nas lojas físicas para as pessoas, à última hora, irem encher os supermercados para fazer as compras de última hora. Isso é um conceito que não vai existir, por causa das regras de segurança sanitária", recorda o presidente da ACEPI, que aconselha todos a fazerem "as compras de Natal o mais cedo que puderem, evitando não só as filas nos locais físicos, mas até algum congestionamento que possa existir mesmo digitalmente".