Mais de 40% dos desempregados não recebem subsídios do Estado

Quatro em cada dez desempregados em Portugal não recebem qualquer subsídio do Estado. As contas são do jornal Dinheiro Vivo (DV), que olhou para os dados do desemprego de julho, divulgados na terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

É o número mais baixo desde que há registo: menos de 280 mil pessoas estavam sem emprego no mês passado. No entanto, pelas contas do DV, não chegam aos 160 mil os que recebem subsídio de desemprego ou qualquer outro tipo de apoio da Segurança Social, um número que representa mais de 40 por cento de desempregados sem ajuda do Estado.si

"Cruzando os 277 466 inscritos nos centros de emprego, em julho, com as 159 768 prestações atribuídas pela Segurança Social, no mesmo mês, a quem não tinha trabalho, verifica-se que 117 698 cidadãos, ou seja, 42,42%, não auferiam apoio algum seja subsídio de desemprego, subsídio social inicial ou subsídio social subsequente. Significa que pouco mais de metade da população desempregada (57,58%) estava coberta com algum tipo de apoio", escreve o DV.

O jornal conta ainda que a evolução do número de desempregados "é mais positiva". No final de julho, 277.466 pessoas estavam inscritas no IEFP, uma diminuição de 1,8% face a junho e de 24,7% em termos homólogos.