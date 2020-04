Mais de 80 países já pediram ajuda ao FMI

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva © DR

Por Hugo Neutel 07 Abril, 2020 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 80 países pediram assistência ao Fundo Monetário Internacional (FMI) desde que diretora-geral anunciou, em meados de março, que a instituição iria disponibilizar um pacote financeiro de um bilião de dólares para combater os efeitos da crise na economia global.

Depois de a diretora-geral Kristalina Georgieva revelar que, em poucos dias, tinham chegado pedidos de "quase 80 países", assegurando ao mesmo tempo que o FMI estava a trabalhar com outras instituições no desenho de uma resposta coordenada à crise e reafirmando que o fundo iria em breve colocar no terreno o pacote de um bilião de dólares, esta terça-feira foi o antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Vítor Constâncio a revelar que a contagem já vai em 84 nações, "muito mais do que na crise financeira de 2008".

No Twitter, o antigo governador do Banco de Portugal escreve - em inglês - que a acentuada fuga de capitais dos países emergentes "implica uma crise em desenvolvimento que mais tarde vai afetar a economia global".

"Vamos ver se o FMI consegue responder com condicionalidades ajustadas a uma situação sem precedentes", acrescentou.