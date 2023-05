Mais de metade dos desempregados no fim de 2022 continuavam sem emprego no 1.º trimestre de 2023

© Vasco Neves (arquivo)

Mais de metade (57,0%) dos desempregados no final de 2022 continuava sem emprego no primeiro trimestre de 2023, tendo menos de um quarto (23,3%) encontrado trabalho e 19,8% transitado para a inatividade, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Do total de pessoas que estavam desempregadas no quarto trimestre de 2022, 57,0% (195,3 mil) permaneceram nesse estado no primeiro trimestre de 2023, 23,3% (79,7 mil) transitaram para o emprego e 19,8% (67,7 mil) transitaram para a inatividade", apontam as "Estatísticas de Fluxos entre Estados do Mercado de Trabalho" do INE.

No mesmo período, 24,5% (39,2 mil) dos homens desempregados e 22,1% (40,6 mil) das mulheres desempregadas transitaram para o emprego.