Mais dinheiro para as famílias ao final do mês? Governo antecipa novas tabelas de IRS

O Governo antecipou a mudança nas tabelas de IRS

Por Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 22 Fevereiro, 2022 • 10:01

A partir de março, as famílias vão ter mais dinheiro no final do mês. O Ministério das Finanças confirmou à TSF, a informação avançada pelo Correio da Manhã. As tabelas de IRS vão ser alteradas já este mês, apesar do Orçamento do Estado só entrar em vigor mais tarde.

No máximo, o ajustamento deverá representar cerca de 30 euros por ano, ou seja, pouco mais de 2,50 euros por mês. O Governo decidiu que a medida aplica-se a partir de março sem efeitos retroativos. Se houvesse efeitos retroativos, as empresas teriam de alterar os programas de contabilidade e os custos não justificam essa mudança.

Assim, as tabelas de IRS vão ser adaptadas já este mês para entrar em vigor em março, confirmou o Ministério das Finanças à TSF. A informação tinha sido avançada pelo Correio da Manhã, que explica a antecipação da medida pelo facto de o Governo ter percebido que tem margem de manobra para avançar já com as tabelas.

Nesta altura, as retenções na fonte estão muito acima do desejável. Se as tabelas não fossem já ajustadas, os reembolsos no próximo ano seriam muito elevados. Por isso, o Governo antecipa a mudança nas tabelas, o que na prática, quer dizer que os contribuintes vão ter mais dinheiro no final do mês.