O Presidente da República apelou a que se aguarde as decisões finais com calma © Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 10 Janeiro, 2020 • 14:44

Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza preocupações em torno da aprovação do orçamento na generalidade.

"Sempre disse, e mantenho, que não me preocupava a aprovação do Orçamento", referiu, quando questionado sobre os trabalhos a decorrer no Parlamento.

O Presidente da República apelou, no entanto, a que se aguarde as decisões finais com calma. "Se é verdade aquilo que se diz, não havia razão para preocupação quanto à passagem na generalidade. Vamos esperar pela votação final global."