Maria Luís Albuquerque diz que "não foi" discutida recapitalização pública do BES com o Banco de Portugal

"Havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF e Lusa 01 Abril, 2021 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque disse esta quinta-feira no Parlamento que não foi discutida entre o Governo e o Banco de Portugal a possibilidade de recapitalização pública do BES com recurso à linha da 'troika'.

"Não foi", respondeu à deputada do BE Mariana Mortágua na primeira pergunta durante a sua audição Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, quando questionada "em que moldes é que a possibilidade de recapitalização pública foi discutida" entre as partes.

A deputada deduziu então que, "portanto, o Banco de Portugal quando falou publicamente da linha de recapitalização pública estava a falar de uma possibilidade teórica que não foi discutida diretamente com o Governo".

"Exatamente", respondeu Maria Luís Albuquerque, acrescentando que "havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto com o Governo".

A antiga ministra da Finanças do Governo de Passos Coelho nega ter estado envolvida na definição do valor de 4,9 mil milhões de euros de recapitalização do Estado no BES em 2014.

Na comissão parlamentar de inquérito, a antiga governante recordou o fim de semana quente de 2 e 3 de agosto de 2014 e confessou aos deputados que o montante em cima da mesa era bastante mais elevado.