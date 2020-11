Matosinhos poupa 150 mil euros na animação de Natal para ajudar comércio

A verba poupada será transferida para o Fundo de Emergência Municipal - Empresas © Artur Machado/Global Imagens

Por Lusa 16 Novembro, 2020 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Matosinhos decidiu cancelar as iniciativas de Natal e Ano Novo que impliquem aglomerações de pessoas, canalizando esse dinheiro para o pequeno comércio devido à ​​​​​​​Covid-19, revelou esta segunda-feira a presidente da autarquia.

Este ano, e devido à pandemia, Matosinhos decidiu poupar na animação da época natalícia, nomeadamente nas iniciativas que implicam a concentração de pessoas, tais como espetáculos, concertos, fogo de artifício e a "tradicional instalação de luz e som" frente aos paços do concelho, adiantou Luísa Salgueiro à Lusa.

A verba poupada, de 150 mil euros, será transferida para o Fundo de Emergência Municipal - Empresas e servirá para apoiar os pequenos estabelecimentos comerciais deste concelho, do distrito do Porto.

A autarquia decidiu manter a iluminação das ruas, que já estão quase instaladas na totalidade, para "dar alguma luz e beleza" neste "período escuro" e estimular as compras no comércio local, sublinhou.

A par da iluminação, também a feira de artesanato vai realizar-se, mas em "novos moldes" e adaptada à atual pandemia, contou.

De acordo com a presidente socialista, o número de expositores vai ser reduzido, criado um sentido de circulação único e limitado o número de visitantes.

Além do uso obrigatório de máscara, distanciamento social e utilização de desinfetante de mãos, ressalvou. Luísa Salgueiro explicou que decidiram cancelar tudo que implicasse aglomerações de pessoas para, assim, evitar novos contágios.

A animação de luz e som frente aos paços do concelho era um "espaço de especial atenção e atração da população", recordou, acrescentando que o executivo municipal entendeu que não deveria proporcionar esta concentração.

Portugal contabiliza pelo menos 3472 mortos associados à Covid-19 em 225 672 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19