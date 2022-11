Por TSF 05 Novembro, 2022 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, defende que o mecanismo que os países ibéricos implementaram para limitar os preços do gás e da eletricidade "não foi a melhor solução". No entender do gestor, Portugal está a subsidiar os consumidores franceses.

"A Comissão Europeia é um órgão competente, fez uma análise, e disse que a maneira mais adequada de reduzir os custos é através do price cap [limite de preço] para as tecnologias inframarginais. Por acaso, as ligações à França até são pequenas, mas não deixamos de estar claramente a subsidiar os consumidores franceses. Portanto, a maneira mais adequada é definir um price cap para as inframarginais", defendeu na entrevista A Vida do Dinheiro, da TSF e DV.