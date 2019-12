Media Capital vai custar menos 50 milhões à Cofina

© Photo by Mike Meeks on Unsplash

A Cofina vai pagar menos 59 cêntimos por ação na oferta pública de aquisição da Média Capital, a dona da TVI.

A informação é avançada na tarde desta segunda-feira em comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O preço por ação inicialmente anunciado quando o negócio foi divulgado, a 21 de setembro, chegava aos 2,13 euros, mas o aditamento ao contrato de compra e venda agora assinado com a empresa espanhola Prisa, dona da Media Capital, desce-o para 1,54 (ou seja, menos 27%).

O comunicado publicado pela CMVM explica que as razões para esta revisão aos valores do negócio se devem a uma revisão em baixa do valor da Media Capital.

A informação no site da CMVM refere que, com a celebração deste aditamento, "as partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda", que é agora de 123 milhões euros, numa redução de 50 milhões de euros.

Lucro em queda

A descida do preço de venda da Media Capital surge no mesmo dia em que é noticiado que o lucro da Media Capital caiu 90% até setembro - 1,18 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano.

Na nota publicada pela CMVM a dona da TVI refere que a redução se deve, "na maior parte, do desempenho operacional", sendo que, considerando apenas o terceiro trimestre, o grupo registou mesmo prejuízos, de 4,7 milhões de euros, que comparam com lucros de 1,6 milhões em igual período de 2018.

"Nos primeiros nove meses de 2019, os rendimentos operacionais recuaram 6% em termos homólogos, atingindo os 118,3 milhões de euros", sendo que a queda foi de 19% para o trimestre completado em setembro, revelou a Media Capital.