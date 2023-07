Medina anuncia fim das cativações no Orçamento do Estado para 2024

O ministro das Finanças, Fernando Medina © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 25 Julho, 2023 • 23:37

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta terça-feira o fim das cativações no Orçamento do Estado para 2024 e, assim, os ministérios terão total autonomia na utilização das próprias verbas.

"O Orçamento [do Estado] para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos a não ter cativações. Isto é, os ministérios terão disponíveis as verbas que estarão orçamentadas e construídas com o realismo do que é a execução dos anos anteriores", afirmou o ministro das Finanças em entrevista à RTP.

Além disso, Fernando Medina prevê que o orçamento do próximo ano inclua uma descida do IRS: "O que nós apresentaremos em setembro é uma proposta de desagravamento do IRS, fundamentalmente focado nas classes médias."