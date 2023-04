Medina espera redução significativa da inflação a partir de abril

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Carlos M. Almeida/Lusa

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta terça-feira esperar uma diminuição significativa de inflação já a partir de abril, acreditando mesmo numa diminuição de preços em alguns bens.

O governante falava numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no âmbito de um requerimento potestativo do Chega sobre a medida de IVA zero dos bens essenciais.

Fernando Medina deu nota de que a taxa de inflação já diminuiu nos meses finais de 2022 e no início de 2023, esperando que "a redução se torne mais significativa ao longo dos próximos meses, já em particular a partir do mês de abril".

Segundo o ministro, a previsão é de que a trajetória de desaceleração do crescimento de preços continue nos "restantes meses até ao final do ano".

Defendeu ainda o acordo para a redução temporária do IVA nos bens essenciais, que espera "seja bem-sucedido".

"Para alguns bens teremos essa estabilização, mas também a expectativa que temos é que relativamente a outros haja de facto diminuição de preços, que já estão a acontecer nos mercados internacionais, já estão a acontecer em bens que servem outros bens que são depois consumidos de outra forma", frisou, salientando uma redução dos preços de alguns matérias-primas.