Medina garante "empenho de Portugal" para "compromisso amplo" sobre futuro líder do MEE

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu "empenho de Portugal" para um "compromisso amplo" sobre o futuro diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), cargo ao qual concorre João Leão, após adiamento da votação desta quinta-feira.

"Quero aqui sublinhar que Portugal tem feito sempre, nestes processos, como em todos os processos, parte da solução. Portugal é parte da solução no campo da construção europeia, no campo do aprofundamento da intervenção do MEE [...] e, por isso, faremos o nosso diálogo e teremos o nosso empenho com todos os nossos parceiros para que se encontre a melhor solução para o futuro do Mecanismo", disse Fernando Medina.

Falando aos jornalistas portugueses à entrada para a reunião do Eurogrupo, no Luxemburgo, o governante apontou que, após o adiamento, Portugal vai "intensificar os contactos com os vários Estados-membros a partir de hoje".

"A reunião de hoje era importante, não havia a informação de que não iria haver votação, [mas] a Presidência [do Eurogrupo] entendeu que não havia condições para uma votação unânime [...] e que seria importante podermos dialogar mais, conversarmos mais sobre o processo", acrescentou.

Lembrando que o mandato do atual diretor executivo do MEE só termina em outubro, Fernando Medina assinalou que o presidente do Eurogrupo considerou ser "avisado mais tempo de diálogo entre os países para ter uma solução de compromisso, que seja uma solução de compromisso muito amplo, que é aquilo aliás, exige as próprias regras".

Os ministros das Finanças do euro adiaram hoje por falta de consenso a discussão sobre a nomeação do próximo diretor executivo do MEE, cargo ao qual concorre o ex-ministro João Leão, informaram fontes europeias.

Reunidos no Luxemburgo para a reunião anual do Conselho de Governadores do MEE, os ministros das Finanças da zona euro não conseguiram então chegar a acordo sobre um nome entre os três candidatos ao cargo de diretor executivo, informaram as mesmas fontes europeias à agência Lusa.

Além de João Leão, concorrem ao cargo o ex-ministro das Finanças luxemburguês Pierre Gramegna e o antigo chefe de gabinete do comissário europeu da Economia Marco Buti, sendo que um destes três nomes irá substituir o alemão Klaus Regling, que é diretor executivo do MEE desde a sua criação, em 2012, e termina o seu mandato a 07 de outubro.

Como a sucessão só terá de acontecer a partir de 08 de outubro, haverá até lá nova discussão sobre a nomeação, ainda sem data prevista, adiantaram as mesmas fontes à Lusa.

A discussão estava na agenda da reunião anual do Conselho de Governadores do MEE, o órgão máximo de tomada de decisões do organismo que é composto por representantes governamentais de cada um dos 19 acionistas do mecanismo, os países do euro, com a pasta das Finanças. Portugal está representado, pelo ministro da tutela, Fernando Medina.

Cabe aos ministros das Finanças do euro tomar esta decisão, numa votação feita por maioria qualificada, ou seja, 80% dos votos expressos, sendo que os direitos de voto são iguais ao número de ações atribuídas a cada país membro do MEE no capital social autorizado.

Portugal, por exemplo, tem um direito de voto de cerca de 2,5%, o que compara com o da Alemanha (26,9%) e de França (20,2%), estes com maior peso na votação e com poder de veto.

No anterior Governo, João Leão assumiu a pasta das Finanças, depois de ter sido secretário de Estado do Orçamento, entre 2015 e 2019.