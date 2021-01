Registados menos 12 mil desempregados em novembro

Centro de Emprego © Pedro Correia / Global Imagens

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), "a estimativa provisória da taxa de desemprego de novembro de 2020 foi de 7,2%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais à do mês precedente (outubro) e em 0,9 pontos percentuais à de agosto do mesmo ano e superior em 0,5 pontos percentuais à de novembro de 2019.

Em números concretos, novembro viu uma redução de 12 mil desempregados face ao mês de outubro, mas houve um aumento de quase 38 mil desempregados em comparação com o mesmo mês de 2019.

© INE

A taxa de desemprego dos jovens foi estimada em 23,3%, "a que corresponde um decréscimo de 1,4 pontos percentuais relativamente à taxa de outubro de 2020".

Destaque ainda dado pelo INE para a taxa de subutilização do trabalho, que é um indicador que "agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego".

"A estimativa provisória da taxa de subutilização do trabalho de novembro de 2020 foi 14,0%, tendo diminuído 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 1,5 pontos percentuais relativamente a três meses antes e aumentado 1,5 pontos percentuais por comparação com o mês homólogo de 2019", pode ler-se no comunicado do INE.

Em novembro de 2020, a estimativa provisória da subutilização do trabalho situou-se em 759,3 mil pessoas, o que corresponde a uma diminuição de 44,5 mil indivíduos em relação à estimativa de outubro de 2020, mas houve um aumento de 12,9% (88,6 mil pessoas) por comparação com o valor de setembro de 2019.