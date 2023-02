Menos de metade dos desempregados em 2021 encontraram emprego em 2022

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Por Lusa 15 Fevereiro, 2023 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Menos de metade (46,7%) do total de desempregados em 2021 encontraram emprego ao longo de 2022, tendo 35,0% continuado sem emprego e 18,3% transitado para a inatividade, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Do total de desempregados em 2021, 35,0% (118,6 mil) permaneceram nesse estado em 2022, enquanto 46,7% (158,3 mil) transitaram para o emprego e 18,3% (62,0 mil) transitaram para a inatividade", apontam as estatísticas relativas aos fluxos entre estados do mercado de trabalho do INE.

Neste período, o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 96,4 mil pessoas.