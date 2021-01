Mercado automóvel cai quase 34% em 2020

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Lusa 04 Janeiro, 2021 • 15:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mercado automóvel caiu quase 34% em 2020, face ao período homólogo, com 176.992 novos veículos colocados em circulação, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"No período de janeiro a dezembro de 2020, foram colocados em circulação 176.992 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 33,9%", indicou, em comunicado, a associação.

No mês de dezembro foram matriculados 18.290 automóveis, um retrocesso de 19,4% face ao mesmo mês do ano anterior.

Por categoria, em 2020, foram registados em Portugal 145.417 novos automóveis ligeiros de passageiros, menos 35% do que no ano anterior, enquanto em dezembro foram matriculados 14.252, um recuo de 19,6% face ao mesmo mês de 2019.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias cedeu 28,3% no ano passado, em comparação com 2019, para 27.578 unidades, enquanto em dezembro perdeu 19,1%, face ao mesmo mês do ano anterior, para 3.673 unidades.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e mercadorias, registou, no acumulado dos 12 meses do ano passado, 3.997 matrículas, o que representou uma queda homóloga de 28,3%, enquanto em dezembro foi verificada uma descida de 15,7% com 365 veículos comercializados.