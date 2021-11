Mercadona é o supermercado preferido dos portugueses

Por Brand Story 30 Novembro, 2021 • 20:04 Partilhar este artigo Facebook

Os resultados são claros: a Mercadona é a cadeia de supermercados favorita dos portugueses. Um estudo de Deco Proteste divulgado no final do mês de novembro mostra que entre as 16 marcas em atividade em Portugal, a Mercadona destaca-se especialmente pela qualidade dos seus produtos.

No total, a organização de apoio ao consumidor recebeu 5008 respostas ao inquérito, que foram utilizadas para definir o perfil de consumo dos consumidores portugueses, como o tipo de produtos que se destaca em cada loja. Para além de a Mercadona ser a loja física favorita, é ainda aquela onde 60% dos inquiridos prefere comprar mercearias como enlatados, bolachas ou conservas.

Foi em 2019 que abriu a primeira loja da Mercadona em Portugal, reiterando o compromisso da marca com o "chefe", ou seja, o seu cliente. Quase 30 lojas depois, todas localizadas nos distritos de Aveiro, Porto e Braga, esse foco continua, alicerçado pelo respeito pelo ambiente e pelos colaboradores.

Com várias aberturas previstas, nomeadamente no distrito de Lisboa, é quase certo que esta satisfação nacional se estenda a mais clientes, que terão a oportunidade de experienciar um carrinho cheio de produtos de qualidade e um serviço cuidado a cada visita.