Mercados aguardam com expectativa resultados da reunião do BCE

Christine Lagarde, presidente do BCE © Daniel Roland/AFP

Por Hugo Neutel 11 Março, 2021 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os mercados aguardam com expectativa os resultados da reunião desta quinta-feira do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), com os analistas a acreditarem que Christine Lagarde vai anunciar novas medidas para combater a crise provocada pela pandemia.

Será discutida a subida dos juros da dívida soberana europeia, que pode criar condições de financiamento mais desfavoráveis para as empresas e famílias na zona euro.

À TSF, Nuno Melo, analista da corretora XTB, descreve os dados macroeconómicos conhecidos nas últimas semanas que levam os mercados a adivinhar novidades:

"O Superavit comercial da Alemanha diminuiu, tivemos também as exportações que, apesar disso, cresceram a um ritmo mais rápido, mas temos o crescimento do PIB da Zona Euro no quarto trimestre, que foi revisto em baixa; as vendas a retalho na Alemanha, que também desaceleraram, e o índice PMI, que foi revisto em baixa."

O BCE também já admitiu que "poderia ajustar o ritmo de compras do Plano de Compras de Emergência da Pandemia, iniciado em março de 2020, portanto poderá haver aqui algum ajuste no montante de compras", aponta o analista.

Nuno Melo sublinha outro fator importante que o faz acreditar que o BCE vai tomar alguma ação: o aumento dos juros da dívida pública alemã.

"O rendimento das obrigações alemãs a 10 anos, apesar de estar ainda negativo (está neste momento nos -0,319), o que é certo e que tem vindo a subir nas últimas últimas semanas em particular desde o princípio do mês de dezembro. Mas, como é óbvio, em comparação com as 'yields' americanas, está ainda a valores muito atrás, e isso também explica um bocadinho aqui a valorização do dólar americano em relação ao euro nas últimas semanas."

As conclusões do encontro do Conselho de Governadores do BCE deverão ser anunciadas o início da tarde.



Na última reunião, o BCE decidiu manter o volume de compras de dívida e deixar inalteradas as taxas de juro para apoiar a economia da zona euro.