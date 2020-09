"Metro vai concretizar o que se deseja: ligar Moscavide, Portela e Sacavém"

Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures © Jorge Amaral/Global Imagens

O presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, reagiu à intenção do Governo de incluir o projeto de metro de superfície de Loures no metropolitano ligeiro. Uma ideia que pode mesmo fazer esquecer a extensão do metro de Lisboa até ao concelho de Loures.

"O metro é uma alteração completamente profunda que vai concretizar o que se deseja: ligar Moscavide, Portela e Sacavém e, na zona norte, toda a zona de Santo António dos Cavaleiros, o hospital, a zona de Loures e do Infantado, o que significa, quer para a população do concelho de Loures quer para todos os que vêm do oeste e de zonas mais a norte e a nordeste, passa a haver uma alternativa que até aqui não existia e que é, há muito, desejada pela população deste concelho", explicou à TSF Bernardino Soares.

O projeto de um metro de superfície para ligar os concelhos de Lisboa, Loures e Oeiras foi anunciado em julho pelas autarquias e representava um investimento de cerca de 490 milhões de euros.