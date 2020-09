Microempresas de turismo nos Açores podem receber até 14 salários mínimos por trabalhador

O executivo açoriano vai promover sessões de esclarecimento sobre as medidas de apoio ao emprego © DR

Uma microempesa do setor do Turismo nos Açores pode receber, este ano, um apoio equivalente a 14 salários mínimos regionais, por trabalhador, devido à pandemia da Covid-19, avançou esta quinta-feira o vice-presidente do executivo açoriano.

"Se forem aproveitados todos os apoios que implementámos, as empresas terão condições para praticamente não terem encargos com os seus trabalhadores, tendo como referência o salário mínimo regional, até ao final deste ano", adiantou Sérgio Ávila, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

O vice-presidente do executivo açoriano participou esta quinta-feira, em Angra do Heroísmo, numa sessão de esclarecimentos sobre as medidas existentes, dirigida a empresários.

Segundo Sérgio Ávila, juntando todos os apoios disponíveis, uma microempresa (até 10 trabalhadores) do setor do Turismo pode receber, este ano, até 14 salários mínimos regionais por funcionário.

No caso das pequenas e médias empresas, o valor pode chegar aos 12 salários mínimos regionais e, no caso das grandes empresas, a 10 salários mínimos regionais.

Para o vice-presidente do Governo Regional, o "conjunto vasto e complementar de apoios significativamente superiores às empresas do resto do país" implementado na região, permitiu manter os níveis de emprego nos Açores, apesar dos constrangimentos provocados pela Covid-19.

"O que conseguimos, efetivamente, com este conjunto de medidas, de acordo com todos os dados estatísticos que foram revelados, quer do Instituto Nacional de Estatística, quer do Instituto de Emprego e Formação Profissional, é que os Açores têm sido a única região do país que tem conseguido manter o emprego", salientou.

O executivo açoriano vai promover sessões de esclarecimento sobre as medidas de apoio ao emprego e à economia em todas as ilhas do arquipélago e criou uma linha telefónica para esclarecimento de questões técnicas (800 027 027).

Será ainda lançado um guia que reunirá todas as medidas de apoio implementadas na região no contexto da pandemia da Covid-19 e a forma como se conjugam entre si.

"O objetivo é dar mais e melhor informação às empresas açorianas. É também importante que as empresas mais pequenas, que não dispõem de tanto suporte técnico de apoio, possam ter um pleno conhecimento de todas as medidas e possam aceder às mesmas", justificou Sérgio Ávila.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 941 473 mortos e mais de 29,9 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1888 pessoas dos 66 396 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Nos Açores, foram detetados 258 casos de infeção, dos quais estão atualmente ativos 44, tendo morrido 16 pessoas.