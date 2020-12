Miguel Frasquilho rejeita aumento de salário como administrador da TAP

Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP © Gerardo Santos / Global Imagens

Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP vai abdicar do aumento de 1500 euros no salário, devido a novas funções assumidas na empresa. O gestor esclareceu que quando assumiu o cargo, a 28 de outubro, ficou com as mesmas condições salariais do antecessor, Humberto Pedrosa.

"Não houve, assim, qualquer acréscimo de custos para a TAP por força da minha assunção destas funções. Todavia, porque quero estar a participar nas conversações e negociações que serão fundamentais para o futuro da TAP de forma absolutamente tranquila e sem qualquer mediatismo associado que possa prejudicar a nossa companhia de bandeira, informo que abdiquei dessas condições com efeitos à data de 28 de outubro", explicou Miguel Frasquilho em comunicado.

Ainda assim, o gestor garante continuar totalmente comprometido em assegurar o futuro e a sustentabilidade da TAP, para benefício do país.

"Mais relembro que o Conselho de Administração por mim liderado tem dado sempre o exemplo nos cortes salariais que, deste que a terrível pandemia que nos assolou a todos desde o início de 2020, têm existido no Grupo TAP, nomeadamente com reduções salariais mais pronunciadas do que para os restantes trabalhadores. E assim continuará a ser em todos os meses e em todos os anos, enquanto se mantiverem estes cortes", acrescentou o presidente do Conselho de Administração da TAP.