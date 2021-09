Ministério avalia estragos provocados pela chuva no milho do Baixo Mondego

© Photo by Jesse Gardner on Unsplash (arquivo)

Por Rita Costa com Gonçalo Teles 15 Setembro, 2021 • 16:34

As culturas de milho foram as mais afetadas pela chuva dos últimos dias e as que mais prejuízos causaram no Baixo Mondego. Embora o Ministério da Agricultura ainda esteja a fazer o balanço do que foi perdido - a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro já se deslocou aos terrenos -, o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, já revelou à TSF alguns dos resultados preliminares e urge os agricultores a ativar os seguros.

Há "zonas mais localizadas com casos de proporções significativas", já que a intempérie aconteceu numa altura especialmente má. "A cultura já estava adiantada, mas o milho ainda não tinha atingido a maturação necessária para a colheita", explica o governante.

Esta quinta-feira, o Governo deve ter um levantamento mais "rigoroso e uma estimativa" dos prejuízos, tanto sobre a área de culturas afetadas como sobre outras perdas de outra natureza. Ainda assim, o secretário de Estado aconselha os agricultores a participarem o quanto antes quaisquer perdas.

Os seguros agrícolas sofreram alterações "que os tornaram mais atrativos", como o Prejuízo Mínimo Indemnizável. "Até à última campanha obrigava a ter um prejuízo superior a 30% para que houvesse pagamento", um valor que foi reduzido para 20%, algo que "está dentro da variação interanual quase normal".

A esta medida junta-se uma "majoração de 70% para detentores de produtos de agricultura familiar", o alargamento do período de cobertura do milho-grão "até 30 de novembro" e a inclusão da "cultura do milho de silagem, que até ao ano passado estava excluída".

Rui Martinho acredita que a resposta das seguradoras vai ser rápida e sublinha que estas são "parceiras" do Governo. "Os 30 milhões de euros que pagamos ao longo dos últimos anos no sistema de seguro, pagamo-los às seguradoras, portanto há um compromisso mútuo" a que se junta um "interesse de todos no funcionamento do sistema".

"Não creio que seja necessária grande pressão por parte do Ministério da Agricultura para que as seguradoras atuem", defende.