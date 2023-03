Ministério das Finanças aprova protocolo assinado entre TAP e pilotos

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O ministério das Finanças deu luz verde o acordo entre a administração da TAP e o sindicato dos pilotos. A notícia é avançada pela SIC Notícias, e o Governo espera agora que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvoque a greve marcada para entre 7 e 10 de abril, como tinha indicado.

Este sábado, o presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes, disse à Lusa que a greve seria desconvocada assim que o Ministério das Finanças desse o "aval" ao protocolo assinado em 17 de março.

Os pilotos aprovaram uma greve na Páscoa, entre 7 e 10 de abril, para pressionar o Governo a ratificar o acordo assinado com a TAP, que repõe condições laborais retiradas anteriormente.

Entre os temas incluídos no protocolo negociado estão o acordo sobre a integração de pilotos despedidos face à necessidade de contratação e retenção de talento, o pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro e do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores.