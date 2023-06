Ministra atenta a Foz Côa. Quebra na produção de vinho pode atingir 60% no Norte

© Miguel Pereira da Silva/Lusa

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse esta quarta-feira que vai estar atenta à evolução dos estragos na cultura da vinha no concelho de Foz Côa e encontrar soluções para minimizar os efeitos da intempérie.

"De momentos está-se a fazer um levantamento exaustivo de todos os estragos provocados pelo mau tempo, no concelho de Foz Côa. No caso dos estragos serem superiores a 30% por tipológica, como muros ou videiras destruídas, poderemos acionar medidas específicas regulamentares para restabelecimento do potencial produtivo", frisou a governante, após uma visita a Freixo de Numão, a zona mais afetada pela intempérie que na segunda-feira atingiu o concelho de Foz Côa, no distrito da Guarda.

Maria do Céu Antunes acrescentou que é preciso trabalhar em conjunto com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e com os agricultores para encontrar medidas que ajudem na recuperação da vinha.

A ministra disse ainda que há uma estimativa de quebras na produção de vinho na zona Norte que pode variar entre os 10 e 60% da produção, o que significa "que é toda uma vindima que é perdida".

"As perdas de produção podem durar dois anos dependendo da recuperação das videiras face aos tratamentos que estão a ser efetuados pelos produtores. Vamos esperar por uma estabilização desta situação criada pela intempérie", vincou a ministra da Agricultura.

Maria do Céu Antunes acrescentou que foi feito um pedido à Comissão Europeia para ajudas a situação que decorrem que decorrem das alterações climáticas.

"Agora vamos aguardar uma resposta com base neste pedido será apresentada ao país uma solução para fazer face à seca e aos prejuízos causados por estas intempéries", enfatizou.

Maria do Céu Antunes indicou também que ainda não há "uma noção dos prejuízos causados pelo mau tempo", neste território do Douro Superior.

" O que foi visto até à data foi de uma forma muito macro. Agora é preciso fazer o detalhe de todos os prejuízos causados no terreno", frisou a ministra.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, pediu à ministra da Agricultura "um plano rápido para minimizar os estragos da intempérie que se abateu sobre o seu concelho e que deixou um rasto de destruição".

"Temos culturas que estão comprometidas para os próximos dois anos e são necessárias soluções para o problema, seja com plano A, ou com um plano B", rematou o autarca social-democrata.

Mais de dois terços da produção de vinha no concelho de Foz Côa ficaram afetados pelo mau tempo ocorrido ao final da tarde de segunda-feira.

O concelho de Vila Nova de Foz Côa está integrado da sub-região vitivinícola do Douro Superior que está integrada na Região Demarcada do Douro (RDD), onde a vinha é a principal fonte de rendimento para os agricultores.