Ministros explicam medidas de apoio às famílias, oposição fala em "truques" e outros destaques TSF

Ana Mendes Godinho, Fernando Medina e Duarte Cordeiro

O ministro das Finanças disse esta terça-feira que o pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto da inflação é "eficaz", "oportuno" e "prudente", sem colocar em causa a meta do défice e da dívida. Fernando Medina defendeu tratar-se de um programa de "passos seguros" de "quem quer distribuir hoje sem ter de voltar a pedir amanhã".

As medidas dirigidas à devolução dos rendimentos das famílias representam 75% do total dos 2,4 mil milhões de euros do pacote de apoios para mitigar o impacto da inflação anunciado pelo Governo.

O apoio de 125 euros que vai ser dado a todos residentes não pensionistas com um rendimento mensal bruto até 2.700 euros não vai ser sujeito a IRS.

Para assegurar a atribuição destes apoios é necessário os contribuintes terem os seus dados na página online das Finanças e Segurança Social, nomeadamente o IBAN para onde o apoio será pago. Saiba como fazê-lo aqui:

O pagamento extra de meia pensão, que será efetuado em outubro, vai chegar a 2,7 milhões de pensionistas, sendo este valor tributado em termos de retenção na fonte do IRS de forma autónoma da pensão mensal.

As pensões de valor mais baixo não vão ter em 2023 o aumento extraordinário que aconteceu ao longo destes últimos anos.

Por sua vez, o ministro do Ambiente e da Ação Climática defendeu, esta terça-feira, que uma redução do IVA do gás teria um menor impacto para as famílias do que permitir o regresso dos consumidores ao regime de tarifas reguladas.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, recusou esta terça-feira que a Segurança Social esteja a poupar com a proposta de atualização das pensões para 2023, sinalizando que os valores dos anos seguintes serão avaliados.

Ainda a conferência de imprensa de Fernando Medina não tinha terminado, já os partidos regiam às explicações adicionais sobre o pacote de medidas.

O PSD acusou o primeiro-ministro de contradição ao suspender agora a lei de atualização das pensões e considerou que o pacote de medidas do Governo é uma ilusão para pensionistas e pouco beneficia a classe média.

O Bloco de Esquerda estimou que quase metade do pacote de apoios sociais apresentado pelo Governo limita-se a antecipar pensões a que os pensionistas já tinham direito por lei, caracterizando-se assim como "um truque de finanças".

O PCP apresentou 18 "medidas estruturais" que pretendem combater a inflação, insistindo no aumento de salários e pensões e no tabelamento ou fixação de preços máximos de bens essenciais.

Os deputados únicos do PAN e do Livre manifestaram esta terça-feira dúvidas sobre a fórmula de aumento de pensões prevista pelo Governo e lamentaram que o executivo não tenha avançado com a taxação dos lucros extraordinários de certas empresas.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, defendeu que as recentes declarações do Presidente da República sobre as medidas do Governo, que considerou que o PSD "ajudou imenso", demonstraram que PS e os sociais-democratas "são iguais".

O CDS-PP classificou esta terça-feira como uma "enorme desilusão" as medidas anunciadas na segunda-feira para mitigar os efeitos da inflação e que acusou o Governo de colocar a "cobrança de impostos" à frente das famílias.