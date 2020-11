Moderna valorizou 25 vezes em dois anos

© Maddie Meyer/Getty Images/AFP

Por José Milheiro 18 Novembro, 2020 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No principio de setembro a Moderna estava a 46 euros cada ação e hoje está na casa dos 77 euros. A Moderna quase duplicou a sua capitalização bolsista que é agora de 32 mil milhões de euros. A empresa chegou à bolsa em março de 2018 e valia 1,26 milhões de euros, hoje vale 25 vezes mais.

Apesar disso, a euforia nos mercados foi maior na semana passada quando a Pfizer e a BioNTech anunciam a primeira vacina para combater a pandemia.

A BioNTech, uma empresa que entrou na Bolsa americana, em junho de 2019, a valer 10 euros por ação, consegue hoje transacionar na casa dos 76 euros, atingindo na semana passada uma capitalização bolsista de 25 mil milhões de euros, 8 vezes mais do que há 17 meses.

Já a farmacêutica Pfizer, atingiu na semana passada uma capitalização de 180 mil milhões de euros.

As duas empresas beneficiaram do fator novidade já que para o analista da corretora XTB, Henrique Tomé, a reação dos mercados de uma vacina para a outra mudou um pouco porque "quando foi anunciada a vacina da Pfizer nós vimos uma reação muito eufórica no mercado e todos os índices globais reagiram em fortes altas, neste momento assistimos também a a movimentos em alta dos mercados mas não da mesma dimensão que assistimos na semana anterior, uma semana também marcada pela eleições dos Estados Unidos que influenciaram o mercado".

Ao que parece os investidores estão mais preocupados com a pandemia do que com novas vacinas. "O número de novos casos de infetados tem estado a aumentar bem como o aumento de medidas restritivas pelos Governos faz com isso leve os investidores a preocuparem-se mais com o desenvolvimento da pandemia do que com o desenvolvimento de mais uma vacina", sustenta Henrique Tomé da XTB.

Os investidores não arrastam o mercado na sua totalidade para a confiança numa vacina mas a Biotecnológica Moderna acena com um volume de negócios na ordem dos 12 mil milhões de euros, por ano, em várias vacinas e não apenas para o novo vírus.

Ou seja, a Moderna pode gerar 6 mil milhões de euros em vendas anuais com uma vacina de sucesso da Covid. Mas a empresa tem no portfólio outros medicamentos para outras doenças como a vacina para a doença respiratória infantil RSV que pode chegar aos 2 mil milhões de euros por ano em vendas. A tecnologia de mRNA também pode melhorar os tratamentos de cancro, e neste caso projetam-se vendas de 4 mil milhões de euros por ano, caso venham a ter sucesso.

Além destas, outras empresas menores também estão a testar vacinas de mRNA: CureVac (CVAC) e Arcturus Therapeutics Holdings (ARCT) da Alemanha.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19