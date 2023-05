Moeda de cinco euros entra em circulação a 1 de junho em Portugal

© Banco de Portugal

Vai entrar em circulação, a partir de 1 de junho, uma moeda de coleção com o valor facial de cinco euros, anunciou o Banco de Portugal.

Designada de "Miragaia longicollum", esta moeda está integrada na série "Dinossauros de Portugal" e apenas tem "poder liberatório em Portugal", isto é, só poderá ser usada para pagamentos no nosso país.

São 30.000 moedas que vão distribuídas ao público através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Na face desta moeda é visível a imagem do fóssil do dinossauro "em espiral" e, ao centro, o valor facial e o escudo nacional.

Do outro lado, no reverso, pode observar-se a ilustração do "dinossauro em posição frontal com a cabeça e cauda viradas para o seu lado direito". Na zona inferior, "em silhueta", está presente "a representação do solo e de um arvoredo".