Moedas de um cêntimo fazem fila maior do que o diâmetro da Terra

Deitadas em fila indiana, as moedas de um e dois cêntimos produzidas em Portugal desde a introdução do euro são suficientes para atravessar o planeta em linha reta e voltar. Se em vez disso forem empilhadas, chegariam para ir à sede do Banco Central Europeu, na cidade alemã de Frankfurt. E tanto num caso como no outro, ainda sobra metal.

Dados da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) mostram que desde a introdução do euro em 2002, o país já produziu um total de 953.106.172 moedas de um cêntimo, e 591.376.590 moedas de dois cêntimos. (São 9,5 milhões de euros na denominação menor, e 11,8 milhões na maior. E se transformarmos esta realidade em termos mais palpáveis, como distâncias? Vamos a isso.

Uma fila indiana até à Nova Zelândia

Pouco mais de dezasseis milímetros. 16,25 milímetros, se quisermos ir a detalhes, é este o diâmetro de uma moeda de um cêntimo, a menor das moedas de euros. Isto significa que duas moedas deitadas têm um comprimento total de 32,5 milímetros, ou 3,25 centímetros. Uma fila indiana de dez moedas mede 16,25 centímetros.

Quanto mede então a fila das moedas já produzidas em Portugal desde 2002? Recordando uma frase que se tornou famosa pela boca de um antigo primeiro-ministro: é fazer as contas. E as contas respondem: são 15.488 quilómetros. Sim: quinze mil quatrocentos e oitenta e oito quilómetros. Confira. São 953.106.172 moedas de 16,25 milímetros.

E o que se pode comparar com esta distância? Uma dimensão literalmente planetária: o diâmetro da Terra, que é de 12.742 quilómetros.

Conclusão: esta fila de moedas de um cêntimo chegaria para atravessar o planeta e alcançar a nova Zelândia. E ainda sobram 2.746 quilómetros de moedas. Sobram, mas não chegam para a "viagem de regresso".

Para isso, temos de recorrer às moedas de dois cêntimos. Diâmetro: 18,75 milímetros. As 591.376.590 moedas produzidas desde 2002 resultam numa fila de 11.088 quilómetros. Que somados aos 2.746 quilómetros que sobraram da viagem para lá, resultam em 13.834 quilómetros, suficientes para a viagem para cá. E ainda sobram mil km de moedas.

Uma pilha daqui até Frankfurt

E se em vez de moedas em fila indiana, as empilharmos? O resultado é muito menor (a espessura destas moedas é de 1,67 milímetros) mas ainda assim impressiona: um "tubo" de todas as moedas de um e dois cêntimos produzidas em Portugal desde 2002 mede 2.579 quilómetros. Dá para alcançar a sede do Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha. E ainda sobram uns trocos.

500 moedas de 1 e 2 cêntimos desde que começou a ler este texto

No total, desde 2002, a INCM fabricou, nas duas denominações, mais de 1.500 milhões de moedas. São cerca de 235 mil moedas por dia, ou quase 10 mil por hora. O que significa cerca de 160 por minuto, ou quase 3 por segundo.

Nesta altura deverá ter levado qualquer coisa como três minutos a ler este texto. Foram mais 480 moedas. Agora são 483. Não, são 486. Esperem: 489.