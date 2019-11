22 Novembro, 2019 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As tendências no setor bancário estão em discussão, esta manhã, na "Money Conference", em Lisboa. O debate conta com a intervenção de nomes como o de Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto das Finanças, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, e António Horta Osório, CEO do Llyods Bank.

Pub Pub

Pub Pub

Na nota de abertura da conferência, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, fez questão de sublinhar que, apesar dos desenvolvimentos positivos do sistema bancário português nos últimos anos - com bancos mais capitalizados, mais estáveis, com maior liquidez e melhores índices de produtividade - os bancos precisam de ser mais ambiciosos na redução do crédito mal parado.

"Têm de continuar a reduzir ativos não produtivos (...), eu diria mesmo que os bancos deviam ser mais ambiciosos", afirmou Carlos Costa, recordando que esse é um fator que condiciona a confiança do mercado e interesse dos investidores.

O governador do Banco de Portugal reforçou a necessidade de os bancos melhorarem a absorção de perdas, assegurarem que o crédito reflete o risco das aplicações e evitar comportamentos desajustados, num contexto de baixas taxas de juro, sob pena de isso vir a refletir-se anos depois de forma gravosa.

Carlos Costa referiu ainda que os bancos e outras instituições financeiras estão a enfrentar a concorrência de novas plataformas e modelos digitais de transações que têm de ser proativos, apostando nas novas tecnologias - a "banca digital".

A importância da fiscalização no setor também não passou ao lado do discurso de Carlos Costa, que classificou o controlo interno e externo como a chave para a confiança dos mercados e do supervisor.

O governador do Banco de Portugal finalizou a intervenção com um aviso: "Se não formos capazes de ter um sistema financeiro eficiente, quem paga é o depositante ou o cliente."

Confira aqui o programa completo:

8h30 Receção dos participantes

8h45 Nota de Boas Vindas

Daniel Proença de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group

9h00 Nota de Abertura

Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal

9h15 Sessão de Abertura

Keynote Speaker António Horta Osório, CEO do Llyods Bank

9h50 Momento solidário

10h00 DEBATE - Transparência e Boas Práticas em Portugal

António Ramalho, CEO do Novo Banco

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP

Pablo Forero, CEO do BPI

Paulo Macedo CEO da CGD

Pedro Castro Almeida, CEO do Santander

Moderação: Rosália Amorim, Diretora do Dinheiro Vivo

11h30 Coffee Break

11h50 DEBATE - Reinventar a Banca no Mercado Global

John Liver, Partner de Financial Services, Compliance and Conduct Offer Leader da EY

Sessão de Q&A

13h00 Sessão de Encerramento

Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto das Finanças