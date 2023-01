Moody's descarta recessão em Portugal, mas alerta para "tempos conturbados"

Portugal aparece ao lado de Espanha, Grécia, Irlanda, Malta, Croácia, Eslovénia, Chipre e Luxemburgo © Paulo Spranger /Global Imagens

Portugal é um dos poucos países europeus que vai escapar à recessão. A previsão otimista é da agência financeira Moody's numa análise aos países da zona euro no atual contexto da "crise energética e geopolítica".

O estudo da Moody's, citado pelo Dinheiro Vivo, aponta nove países que devem conseguir evitar a recessão. Portugal aparece ao lado de Espanha, Grécia, Irlanda, Malta, Croácia, Eslovénia, Chipre e Luxemburgo.

A agência financeira acredita numa redução da dívida portuguesa, chegando aos níveis pré-pandemia. Ainda assim, alerta para "tempos conturbados" tendo em conta a dependência das importações e do turismo.

A Moody's sublinha que a fraca procura dos EUA, Reino Unido, China e Polónia vão pesar sobre o dinamismo do comércio da zona euro e o setor do turismo vai enfrentar uma travagem em relação aos valores registados no ano passado. Aponta, assim, para desafios adicionais para os países mais dependentes do turismo como Portugal, Grécia e Croácia.

Em contrapartida, a agência nota que Portugal será um dos maiores beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e considera que, se for bem executado, o PRR pode fazer a diferente, mas alerta para "estrangulamentos de longa data como a escassez de mão-de-obra e procedimentos burocráticos materiais e morosos".