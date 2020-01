Moody's mantém rating de Portugal

Por Hugo Neutel 17 Janeiro, 2020 • 21:48 Partilhar este artigo Facebook

A agência de notação financeira Moody's decidiu não alterar o rating da dívida portuguesa, mantendo-a um degrau acima do patamar considerado "lixo", e um abaixo das avaliações das outras duas principais casas de rating, a Fitch e a Standard & Poor's.

As datas de revisão do rating são janelas de oportunidade, mas não obrigam a que as agências se pronunciem. Foi o caso: a Moody's anunciou que simplesmente não se debruçou sobre os títulos da dívida nacional. E uma vez que não se pronuncia, também não precisa de justificar a manutenção da nota. A próxima data para uma possível revisão acontece em julho.

Em agosto de 2019 a Moody's elevou para "positiva" a expetativa sobre a dívida lusa.

A canadiana DBRS - que nunca chegou a colocar Portugal no patamar "lixo", permitindo dessa forma ao país o acesso ao programa de compra de dívida do Banco Central Europeu - é a agência que dá melhor nota aos títulos portugueses, três níveis acima do patamar especulativo.