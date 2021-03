Portugal tinha em janeiro quase 46 mil milhões de euros de créditos em moratórias. Máximo atingido em setembro

© David Tiago / Global Imagens

Os dados estatísticos disponibilizados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) mostram que as empresas estão mais expostas às moratórias do que os particulares.

Em setembro tínhamos 48,1 mil milhões de stock de empréstimos em moratórias e depois verifica-se daí para cá um decréscimo atingindo em final de janeiro 45,7 mil milhões de euros, este valor diz sobretudo respeito a sociedades não financeiras no montante de 24 mil milhões de euros.

© BdP

A exposição às moratórias é também diferente conforme o setor de atividade. De acordo com os dados do BdP no comércio 25% das empresas recorreu a este mecanismo e no Turismo 60% das sociedades usou as moratórias.

Ainda mais relevante é o impacto para as empresas porque enquanto no caso dos particulares as moratórias representam 16% dos empréstimos no sistema financeiro e para as empresas isso é quase o dobro, são 33%.

Ou seja 1/3 dos empréstimos que as empresas solicitaram ao sistema financeiro estão agora sob o regime das moratórias, por outras palavras, 1 euro em cada 3 está em moratória.

© BdP

Já dos 20 mil milhões de euros das moratórias a particulares há 17 mil milhões que são de crédito à habitação e desses 3,7 mil milhões estão em moratória privada concedida pela banca.

Assim, menos de 4% do total dos créditos à habitação existentes estão agora em moratória privada, um tipo de moratória válida por 9 meses e a que se pode aceder até ao final deste mês de março.>>Os dados do BdP revelam ainda que existem 408 mil devedores particulares com moratórias e 54 mil empresas estão sob a alçada deste mecanismo.