Moratórias no crédito automóvel? Saiba quais os bancos aderentes

Vários bancos decidiram oferecer moratórias de crédito aos clientes não só na habitação, mas também, por exemplo, no crédito ao consumo, nomeadamente, na prestação do carro.

De acordo com o Jornal de Notícias, a Caixa Geral de Depósitos, o Santander, o BPI e o Crédito Agrícola são as instituições que já estão a ir além do que foi decidido pelo Governo por causa da pandemia da Covid-19.

Além disso, há bancos dispostos a conceder um ano de moratória no crédito à habitação, mais seis do que os anunciados pelo Executivo de António Costa.

