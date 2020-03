Morreu José Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN

Em 2017, Oliveira e Costa foi condenado por burla, abuso de confiança e fraude fiscal © Rodrigo Cabrita/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Ana Sofia Freitas 10 Março, 2020 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu o ex-presidente do BPN José Oliveira e Costa. Tinha 84 anos.

O também antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Cavaco Silva padecia de doença prolongada e morreu em casa às 15h00 de segunda-feira, conforme disse à TSF o advogado Daniel Nascimento.

Em 1998, José Oliveira e Costa chegou à presidência do BPN. Em 2008 foi detido e, em 2017, foi condenado por burla, abuso de confiança e fraude fiscal, no processo que espoletou a nacionalização do banco.

O funeral será na quinta-feira, e o velório ocorrerá na véspera na Basílica da Estrela.