Moscovici considera "particularmente notável" recuperação das finanças em Portugal

Na apresentação do boletim macroeconómico do outono, Pierre Moscovici afirmou que "todas as economias da UE deverão continuar a expandir-se nos próximos dois anos", mas identificou duas, em particular, em que os resultados de "recuperação das finanças" são "notáveis".

"Os dois países, em que a recuperação das finanças públicas foi particularmente notável, são Portugal, - que deverá executar um orçamento equilibrado no próximo ano - e a Grécia, que planeia um grande superávit para 2020, em consonância com os compromissos assumidos no âmbito do procedimento de vigilância". "Tendo dedicado bastante do meu tempo a esses dois países, estas são boas notícias ao sair da comissão", afirmou Moscovici, que terá feito hoje a sua última apresentação de um boletim macro-económico, enquadro comissário europeu. Isto no caso de o calendário revisto para a posse do futuro executivo comunitário se cumprir.

No seu relatório, a Comissão admitiu que pudesse haver já este ano um excedente orçamental de 0,5% cento, não fosse o "impacto negativo" de uma nova ativação do mecanismo de capital contingente do Novo Banco de 0,6% do PIB. Assim, as contas públicas deverão apresentar um défice de 0,1% no final deste ano. A previsão está em linha com a estimativa do governo.

Em relação ao próximo ano, Bruxelas fixa o saldo global em 0,0%, tendo como base um cenário de políticas inalteradas. Este cálculo será obviamente revisto, assim que o orçamento do próximo ano chegar a Bruxelas. Já a economia grega deve crescer 1,8% este ano e acelerar para 2,3% em 2020, devendo manter-se resiliente face ao ambiente externo mais frágil.

"Os parâmetros fundamentais da economia da UE são robustos: após seis anos de crescimento, o desemprego na UE atingiu o seu nível mais baixo desde o início do século e o défice agregado é inferior a 1% do PIB", afirmou o ainda comissário, referindo-se à zona euro, advertindo que "os desafios que se colocam não deixam qualquer margem para complacência [e] todos os instrumentos de política económica terão de ser utilizados para reforçar a resiliência da Europa e apoiar o crescimento".

Em relação a Portugal, o ano deverá fechar com um crescimento de 2,0%, ou seja, mais uma décima do que a previsão de 1,9% apresentada pelo executivo. Para 2020 e 2021, a Comissão Europeia prevê um abrandamento do avanço da economia, para 1,7 por cento do PIB, ao passo que a estimativa do ministério das Finanças é de 2,0%.

"Geralmente, as nossas previsões são bastante boas, mas devo dizer que reparei, nos anos mais recentes, que por vezes fomos um pouco pessimistas no que diz respeito a Espanha e Portugal", afirmou Moscovici, acrescentando com ironia que "se jogarmos Monopólio, é melhor que o erro da banca seja a nosso favor do que o inverso. Por isso, sou muito cauteloso com estas previsões". "E, do nosso ponto de vista, esta moderação não se deve a este ou àquele fator de finanças públicas, mas antes à procura externa, uma vez que o consumo privado e investimento permanecem robustos", disse.

O produto interno bruto da área do euro deverá crescer 1,1% em 2019 e 1,2% em 2020 e 2021. Bruxelas salienta que "a economia europeia está atualmente no seu sétimo ano consecutivo de crescimento, prevendo-se que continue a expandir-se em 2020 e 2021".

"Os mercados de trabalho mantêm uma forte dinâmica e o desemprego continua a diminuir. No entanto, o contexto externo tornou-se muito menos favorável e o grau de incerteza é elevado. Esta situação afeta particularmente o setor da indústria transformadora, que está também a passar por mudanças estruturais. Consequentemente, a economia europeia deverá entrar num período prolongado de crescimento menos dinâmico e inflação modesta".

"As finanças públicas da Europa deverão continuar a beneficiar das taxas de juro muito baixas aplicadas ao endividamento. Apesar de o crescimento do PIB ser inferior, prevê-se que o rácio total dívida pública /PIB da área do euro continue a diminuir pelo quinto ano consecutivo, passando para 86,4 % neste ano, 85,1 % em 2020 e 84,1 % em 2021. Os mesmos fatores são válidos para a UE, em que se prevê que o rácio dívida pública/PIB desça para 80,6 % neste ano, para 79,4 % em 2020 e 78,4 % em 2021".

"Estão em linha com aquilo que tem sido a convergência de opinião entre os economistas portugueses"

Na opinião de João Duque, professor de Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão, o otimismo de Bruxelas não surpreende.

"Estão em linha com aquilo que tem sido a convergência de opinião entre os economistas portugueses. No ISEG chegámos recentemente à conclusão que, muito provavelmente, o número mais certo é 2% ou muito próximo disso", explicou à TSF João Duque.

Quanto ao défice, João Duque avisou que no próximo ano o Governo terá de ser mais assertivo para atingir as metas orçamentais.

"Se o crescimento em 2020 não é tão forte como o previsível ou previsto pelo Governo, a pergunta é: como é que o Governo vai fazer para equilibrar as suas contas de modo a manter o mesmo objetivo? Isto significará, muito provavelmente, que vamos ter um claro travão em algumas despesas", acrescentou o professor.