Mota-Engil ganha três contratos no Peru no valor de 125 milhões de euros

A Mota-Engil aumentou a sua carteira de encomendas no Peru com a adjudicação de três novos contratos no valor de 125 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado.

"A Mota-Engil SGPS, S.A., informa sobre a adjudicação, à sua subsidiária Mota-Engil Peru, de três novos contratos por parte de uma importante empresa mineira privada a operar no Peru no montante total de 125 milhões de euros", indicou, em comunicado, a construtora.

De acordo com a empresa, os trabalhos em causa correspondem à "construcción del dique corredor y manejo de aguas" (construção de um dique e gestão de águas) e estudo e construção de hospital e terão início imediato e um prazo de conclusão de 33 meses.

A carteira de encomendas da empresa no Peru ascende agora a cerca de 150 milhões de euros, "suportando-se na parceria de longo prazo mantida com as principais empresas mineiras com atividade no Peru, o que potencia a recuperação do volume de negócios do grupo numa região especialmente afetada pela atual crise pandémica".

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 2,46% para 1,50 euros.